Hotel em Matosinhos investigado pelo Ministério Público

Inquérito ao licenciamento de unidade hoteleira na praia da Memória está sob a alçada de inspetores especialistas em crimes de corrupção.

Está a ser investigado pelo Ministério Público (MP) o processo de licenciamento de um hotel na praia da Memória, em Perafita, Matosinhos, cujas obras estão embargadas e paradas há quase dois anos. O trabalho está a ser conduzido por inspetores especialistas em crimes de corrupção e já foram ouvidas testemunhas. O processo está "sujeito a segredo de justiça externo", adiantou a Procuradoria-Geral da República. Em causa estará o processo de obtenção de pareceres favoráveis.

As obras começaram em setembro de 2019 e previa-se que o hotel de quatro estrelas estivesse pronto em dois anos, mas com o embargo da obra, assinado pela Câmara de Matosinhos em abril de 2020, o esqueleto de betão permanece na praia, a cerca de cem metros do mar. Na sequência disso, o promotor da unidade hoteleira, Mário Ascenção, avançou com uma ação em tribunal em que pede uma indemnização de 19,6 milhões de euros e chamou a Autarquia e o Ministério do Ambiente a assumir responsabilidades. O processo corre em tribunal desde setembro desse ano, ainda sem conclusões.