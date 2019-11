Hotel em Matosinhos pode mesmo vir a ser construído em cima da praia

Adriana Castro Hoje às 18:23 Facebook

A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, admitiu esta terça-feira que o hotel que está a nascer em cima da praia da Memória em Perafita, Matosinhos, pode mesmo vir a ser construído em cima das dunas. A autarca afirmou que ainda não foi possível encontrar uma solução alternativa ao empreendimento.

Os trabalhos para construir um hotel a pouco mais de cem metros da praia da Memória em Perafita, Matosinhos, estão suspensos há cerca de um mês. O objetivo é encontrar uma solução alternativa para aquela unidade turística que, de acordo com a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, ainda não foi alcançada.

De acordo com a autarca, o "Memória Talasso Hotel Apartamentos", um empreendimento de quatro estrelas, pode mesmo vir a ser construído em zona dunar. "Neste momento, há uma vontade política no sentido de que não se construa ali aquele equipamento e isso implica um acordo entre as partes, que está a ser trabalhado com grande empenho quer por parte da Câmara, quer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), quer do promotor", avançou Luísa Salgueiro, realçando que "ainda não foi possível encontrar uma solução enquadrável no ordenamento jurídico existente".

"Se for, ótimo, porque serão salvaguardados todos os interesses em presença. Se não for, o cenário é que possa ser construído o hotel", admitiu a presidente da Câmara de Matosinhos. Isto porque, e ainda de acordo com a autarca, todas as entidades responsáveis deram parecer favorável ao hotel e "a Câmara de Matosinhos aprovou um projeto cumprindo todas as regras".

Alternativa será construir hotel do outro lado da rua

Há cerca de uma semana, Luísa Salgueiro referiu que a solução que estava a ser procurada seria uma alternativa à localização atual do empreendimento, podendo ser construído na mesma e indemnizando o promotor. O JN sabe que o terreno apontado para a mudança ficará do outro lado da rua, na Avenida de D. Pedro IV, junto ao Aladi - Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual.

Ao JN, o promotor do projeto, Mário Ascenção, garantiu que as obras deverão permanecer suspensas "até que as coisas fiquem resolvidas".

No final do mês de outubro, o processo de licenciamento do projeto motivou uma denúncia à Procuradoria-Geral da República, assinada pelo ativista Humberto Silva, questionando possíveis "vícios de caráter administrativo".