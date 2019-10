Hotel nas dunas pode mudar para o outro lado da rua

Adriana Castro e Marisa Silva Hoje às 10:27 Facebook

Está a ser analisada a hipótese de mudar o local do empreendimento em construção na praia. O promotor garante que trabalhos vão continuar.

Está a ser estudada a hipótese de relocalizar o hotel em construção na praia da Memória, em Perafita, Matosinhos. O JN sabe que uma das opções em cima da mesa é um terreno do outro lado da rua, na Avenida D. Pedro IV, junto ao Aladi - Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual.

O Ministério do Ambiente não quis fazer mais comentários sobre o assunto, depois de ter avançado esta quinta-feira ao JN que os trabalhos de construção do hotel estão parados. O promotor da unidade turística, Mário Ascenção, garante que não lhe chegou nenhuma informação do Governo e que os trabalhos vão prosseguir normalmente.