Idoso morre quando estava a pescar

JN Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 83 anos, morreu, nesta quinta-feira, numa praia não vigiada a sul da praia da Memória, Matosinhos, depois de ter perdido os sentidos enquanto pescava numa zona rochosa.

Na sequência do alerta recebido cerca das 11.10 horas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que um homem necessitava de assistência por ter perdido os sentidos, foram de imediato ativados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Leixões, do projeto "SeaWatch", bem como uma Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do INEM e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Leça da Palmeira.

A vítima foi assistida na praia pelos nadadores-salvadores até à chegada do INEM, que deu continuidade às manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação.

O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM, tendo a vítima sido depois transportada para Instituto de Medicina Legal do Porto pelos Bombeiros Voluntários de Leça da Palmeira, após indicações do Ministério Público.