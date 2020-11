Imagem de casal internado com covid emociona redes sociais

JN Hoje às 15:11 Facebook

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos partilhou a fotografia de um casal de idosos com covid-19, que esteve internado lado a lado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde passou os últimos dias de vida.

A imagem, na qual se vê os dois a segurar a mão um do outro, está a emocionar as redes sociais. Ambos entraram no hospital já com o novo coronavírus diagnosticado e com cerca de 24 horas de diferença, tendo partido com a mesma diferença de tempo.

"Porque, hoje, mais do que nunca, a humanização dos cuidados é muito importante, a Equipa da Ala O, onde estiveram internados, tudo fez para que partissem em paz, proporcionando-lhes o momento a que tinham direito com toda a calma, tranquilidade e serenidade", diz a Unidade Local de Saúde de Matosinhos na sua publicação no Facebook. Também a família pode partilhar os últimos momentos do casal, "com todas as medidas de segurança", acrescenta.

Ao publicar a fotografia da família, o hospital diz que pretendeu mostrar a sua preocupação com cada um dos utentes e com as suas famílias e que está aqui perto "a cuidar". A publicação já mereceu centenas de comentários a agradecer este tipo de cuidados pelos profissionais de saúde.