Imigrantes timorenses apresentam queixa à PSP contra circo Soledad Cardinali

Nove imigrantes timorenses apresentaram queixa à PSP contra o circo Soledad Cardinali, que está instalado em Matosinhos, por alegada falta de pagamento do montante total que foi acordado pelos dias em que estiveram a trabalhar.

O JN apurou junto de fonte do Comando Metropolitano do Porto que a PSP foi chamada ao local onde o circo está instalado, na Rua de Sendim, pelas 11 horas deste domingo. Segundo os queixosos, o dono apenas terá pago uma parte do vencimento e terá dito que já não os queira como funcionários, pelo que foram embora.

Por outro lado, a queixa refere que o proprietário teria ainda assumido o compromisso de lhes pagar alimentação e Internet e teria prometido um contrato de trabalho depois de os timorenses estarem um mês à experiência.

Fonte da Câmara de Matosinhos referiu ao JN que a Segurança Social terá sido acionada logo no domingo e que providenciou refeições quentes e alojamento para pernoita aos referidos trabalhadores, que terão depois sido transportados para o Fundão e para Leiria.

Ainda de acordo com a PSP, este tipo de queixas segue normalmente a via judicial, cabendo agora ao tribunal decidir se haverá uma investigação.

O JN tentou falar com o proprietário do circo, mas tal ainda não foi possível.