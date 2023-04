Incêndio consome zona de mato junto ao rio Leça em Matosinhos

Um incêndio que deflagrou às 15.10 horas deste domingo está a consumir uma zona de mato junto ao rio Leça, em Matosinhos.

Uma zona de mato junto à Rua Felgueiras, em Guifões, Matosinhos, está a ser consumida pelas chamas desde as 15.10 horas deste domingo. De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil, o incêndio está controlado e não há registo de feridos.

Apesar de o fogo estar perto de uma zona residencial, não há casas ameaçadas pelas chamas.

Vídeo: Rui Santos