Um incêndio está a consumir uma oficina, em Leça do Balio, Matosinhos, mobilizando todas as corporações do concelho.

O alerta foi dado logo depois das 14 horas desta sexta-feira para a Travessa de Recarei, em Leça do Balio.

De acordo com o que o JN conseguiu apurar na oficina fazem-se trabalhos de chaparia e pintura de viaturas.

Desconhece-se, por agora, se há vítimas a registar.