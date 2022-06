Mulher ferida com gravidade em incêndio num prédio em Matosinhos

Alfredo Teixeira Hoje às 08:48, atualizado às 10:00 Facebook

Um prédio de sete andares, na Avenida de Dom Afonso Henriques, em Matosinhos, teve de ser evacuado na manhã desta quarta-feira na sequência de um incêndio que deflagrou numa área comum do edifício.

Quando os bombeiros chegaram ao local deparam-se com uma mulher, com cerca de 65 anos, caía no chão e que teve de ser transportada para o Hospital de S. João. De acordo com os Bombeiros de Matosinhos-Leça, a vítima, encontrava-se em estado grave e, além da inalação de fumos, apresentava um trauma cranioencefálico.

O alerta foi dado às 6,30 e a mulher terá tentado combater o fogo que deflagrou à sua porta do seu apartamento, numa área comum/zona de arrumos. "Por precaução tivemos de evacuar o prédio porque a tendência é o fumo deslocar-se para os andares superiores", explicou ao JN António Lima, chefe de serviço daquela corporação.

No local estiveram um total de 19 elementos das corporações de Matosinhos-Leça, Leixões e S. Mamede de Infesta. O fogo ficou extinto pelas 8,30. A PSP tomou conta da ocorrência.