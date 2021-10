Incêndio na cadeia de Santa Cruz do Bispo leva preso ao hospital

Marta Neves Ontem às 22:36 Facebook

Um incêndio que deflagrou, esta segunda-feira, numa cela da ala masculina da cadeia de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, fez com que um preso tivesse de ser assistido no Hospital Pedro Hispano.

O alerta para o fogo foi registado às 20.53 horas, desconhecendo-se o que terá provocado as chamas.

Foram os Bombeiros Voluntários de Matosinhos/Leça que socorreram a vítima ainda no local e a transportaram depois à unidade hospitalar, devido à inalação de fumo.

Não houve necessidade de evacuar aquela ala.

No local estiveram também as corporações de Leixões, Leça do Balio e S. Mamede Infesta, assim como a GNR.