Inspeções a cada dois meses para garantir que vírus fica fora do NorteShopping

Zonas mais problemáticas do NorteShopping analisadas com zaragatoas, leitor de resíduos e luzes ultravioleta para verificação das normas de higiene.

Uma zaragatoa, um leitor de resíduos e luzes ultravioleta foram os instrumentos utilizados para inspecionar as casas de banho, elevadores e mesas da restauração do NorteShopping para garantir que são zonas livres de covid-19 e de outras bactérias e vírus.

"Esta inspeção é bimensal e tem como objetivo garantir que os processos de limpeza e desinfeção que estamos a utilizar cumprem todas as regras", explicou João Fonseca, diretor do NorteShopping que acompanhou com atenção todo o processo.