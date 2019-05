77 milhões de euros para aumentar NorteShopping até 2020

Adriana Castro Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O projeto de expansão do NorteShopping, em Matosinhos, prevê um investimento de 77 milhões de euros. A obra deverá estar concluída no segundo semestre de 2020.

Mais lojas e uma maior zona de aparcamento é o que se prevê com o projeto de alargamento desta grande superfície comercial instalada na fronteira entre os municípios do Porto e Matosinhos. O centro comercial terá mais 13 mil m2 de área bruta e 850 lugares de estacionamento à disposição​​​, anunciou o CEO da Sonae Sierra, Fernando Guedes de Oliveira, esta quarta-feira de manhã, no Sonae Learning Centre, na sede da empresa, na Maia.

Em termos de áreas comerciais haverá mais oferta. A Sonae Sierra prevê que a ampliação resulte em mais 15 mil metros quadrados de área comercial (lojas). O shopping vai ganhar um piso -4, com 850 lugares que estará pronto ainda este mês. Na cobertura, como o centro comercial também tem estacionamento, haverá lugares que poderão então chegar aos mil lugares, na totalidade. A Primark vai mudar de localização mas vai manter-se no piso 1. Vai ganhar um espaço maior, com outras lojas da Inditex à volta.

O objetivo é atrair mais clientes a este centro comercial, o maior do Norte do País, embora isso traga alguns constrangimentos na rede viária uma vez que permanece adormecido o alargamento da A28 por parte da Infraestruturas de Portugal (IP), empresa pública que gere as redes viária e ferroviária.

Recorde-se que, em 2017, o centro registou 16,7 milhões de visitas e no contexto da ampliação do NorteShopping, a Sonae Sierra assumiu várias obras de requalificação, nomeadamente nas ruas João de Mendonça e Sara Afonso, na rotunda da Avenida Calouste Gulbenkian e na Madorninha. A empresa comprometeu-se ainda a comparticipar com 1,5 milhões de euros em algumas das ligações à A28 previstas pela Câmara.

Com estre requalificação de arruamentos já não será preciso entrar na rotunda AEP e haverá também uma nova rotunda junto à expansao, que dará origem a uma nova saída. Da responsabilidade da Sonae Sierra é também o túnel da Avenida Calouste Gulbenkian (a construir em paralelo à passagem da saída do parque do hipermercado), que irá desembocar na A28 antes da bomba de gasolina.