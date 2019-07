"A Resende só mudou de nome. Está tudo igual"

Marisa Silva Hoje às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

"Não mudou nada. Só pintaram os autocarros e puseram umas bolinhas [nos vidros]". Amélia Ribeiro, passageira da Maré, não vê mudanças no serviço que há cerca de meio ano deixou de ser operado pela Resende, passando para a Maré.

Meio ano depois, não faltam vestígios da antiga operadora. Aos poucos autocarros que ainda circulam com as cores da anterior marca, somam-se os títulos de transporte e as paragens sinalizadas com placas da Resende.

"Estamos muito mal servidos. A Resende só mudou de nome, os autocarros são os mesmos. Está tudo igual", criticou Amélia Ribeiro, passageira das linhas 104 e 119.