Adriana Castro Hoje às 16:58

A Autoestrada Norte Litoral (A28), no sentido Porto-Viana, entre Matosinhos e Leça da Palmeira já reabriu ao trânsito. A circulação está a ser feita pela via da direita.

De acordo com a Brigada de Trânsito do Porto, a via da direita da A28 foi reaberta ao trânsito por volta das 16.10 horas. A via central e da esquerda foram reparadas pela concessionária Norte Litoral, pelo que o alcatrão ainda não está seco. Só dentro de uma hora é que a autoestrada será reaberta na totalidade.

O despiste desta manhã de um camião que transportava 20 toneladas de produtos alimentares tem provocado grandes filas de carros. A autoestrada esteve cortada desde o nó da Exponor até ao nó do Freixieiro, em Matosinhos, desde as seis da manhã e só agora foi reaberta ao trânsito.