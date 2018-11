Acidente com autocarro da STCP em Matosinhos fere mulher e criança

JN Hoje às 14:01 Facebook

Um acidente que envolveu um autocarro da STCP e um veículo ligeiro, ao fim da manhã deste domingo, em Matosinhos, provocou duas vítimas ligeiras.

Segundo disse ao JN fonte dos bombeiros de Leixões, o incidente deu-se cerca das 12.15 horas no cruzamento entre a Rua Tomaz Ribeiro e a Rua D. João I e "tratou-se de um choque lateral".

As duas vítimas do sinistro são uma mulher, com idade entre os 40 e 45 anos, e um menor de três anos que seguiam no autocarro. A criança foi transportada ao hospital de S. João, por precaução, "para despistar algum problema", e a mulher foi assistida no local, não tendo necessitado de receber assistência hospitalar.

A via onde ocorreu o acidente, adiantou a mesma fonte, esteve parcialmente cortada cerca de 40 minutos.