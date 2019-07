Acidente cortou circulação do metro em Matosinhos

Célia Soares Hoje às 16:37 Facebook

Um acidente na tarde desta terça-feira levou ao corte da circulação do metro na Avenida da República, em Matosinhos. Durante meia-hora, o serviço realizou-se apenas até à Câmara de Matosinhos. No sentido contrário, do Senhor de Matosinhos até Matosinhos Sul.

Segundo adiantou ao JN fonte da empresa Metro do Porto, uma carrinha "cruzou o canal do metro na Avenida da República", tendo desrespeitado um sinal vermelho, num local onde é "proibido virar à esquerda". A ocorrência foi registada às 15.55 horas e a situação ficou resolvida cerca das 16.30 horas.

Não há registo de feridos