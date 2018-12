Ana Correia Costa Hoje às 09:34 Facebook

Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, na A28, em Matosinhos, provocou ferimentos em duas pessoas, que foram transportadas para o Hospital Pedro Hispano.

A colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo deu-se pouco depois das 8.00 horas, na ponte, no sentido Vila do Conde/Porto, e causou congestionamento no trânsito.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça.