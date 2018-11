Ácido tóxico derramado no mar em Leixões

Carla Soares Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Uma carga de ácido fórmico, substância tóxica e inflamável, derramou para o mar esta segunda-feira à tarde no porto de Leixões.

Tudo aconteceu perto das 13 horas, quando o ácido que estava num contentor de um navio derramou, sendo esta substância conhecida como sendo muito tóxica e solúvel em água. O ácido fórmico tem um odor irritante e tem cor levemente avermelhada.

A Administração do Porto de Leixões confirmou, entretanto, o derrame ao JN, notando que, embora não seja "contaminante", houve libertação de gases, pelo que ativou o plano de contingência.

"Hoje, pela manhã, o Porto de Leixões recebeu o navio HSL Porto da Maersk, que transportava um contentor com um ligeiro derrame de ácido fórmico. Este ácido não é contaminante. No entanto, verificou-se libertação de gases, pelo que a APDL tomou de imediato conta da ocorrência e ativou as medidas de contingência habituais, tendo sido envolvida a Proteção Civil, de forma a acompanhar o descarregamento do contentor do navio", explicou a APDL.

Para o local deslocaram-se os bombeiros de Matosinhos/Leça, os Sapadores do Porto, inclusive com uma viatura de controlo ambiental, e também bombeiros da Feira.