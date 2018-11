Água em Leixões sem risco para saúde depois de derrame de ácido

Hoje às 14:41 Facebook

Twitter

A análise à água em Leixões, Matosinhos, concluiu não existir riscos para a saúde e ambiente, depois de um "pequeno" derrame de ácido fórmico no porto, na segunda-feira, adiantou esta sexta-feira a Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL).

"O estudo concluiu que não se verificam vestígios de ácido na água, pelo que não existiu qualquer impacto para o ecossistema, nem risco para a saúde pública", explicou a APDL, em comunicado.

Na segunda-feira, um navio que transportava um contentor com um derrame de ácido fórmico acostou no porto de Leixões, em Matosinhos, distrito do Porto.

Ao verificar-se a libertação de vapor, a APDL acionou "de imediato" as medidas de contingência, solicitando o apoio da Proteção Civil para acompanhar o descarregamento do contentor do navio.

Durante todo o processo, o porto de Leixões continuou a funcionar com normalidade.

Depois deste incidente, a APDL revelou ter pedido uma análise da qualidade da água ao CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto que, agora, conclui pela sua normalidade.