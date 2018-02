Ontem às 22:34 Facebook

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta, em Matosinhos, comemorou este domingo 100 anos, numa cerimónia que contou com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e com a presidente da Câmara, Luísa Salgueiro.

De manhã, o dia no quartel começou com uma formatura, seguindo-se uma missa presidida pelo bispo auxiliar do Porto, D. Pio Alves. À tarde, houve um desfile do corpo de bombeiros.