Antigas conserveiras de Matosinhos ganham nova vida

Ana Correia Costa Hoje às 09:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Construções do início do século XX e que marcam a paisagem da cidade são um museu vivo da história. Já não são indústrias, mas as fachadas ficaram.

Há uma chaminé que espreita atrás da fachada da antiga conserveira A Varina, que durante anos deu lugar ao supermercado Intermarché de Matosinhos. E há os traços da velha Activa no edifício de habitação em frente à Real Vinícola, agora Casa da Arquitetura. Ou o exterior da Sardinal, que há muito é um supermercado, assim como o da Vasco da Gama, que desde julho acolhe negócio idêntico e até mantém o logótipo da extinta fábrica de conservas (ler reportagem na página seguinte).

Todas são exemplos de antigas conserveiras cuja presença foi preservada através da manutenção de fachadas e outros elementos, mas há novos projetos, inseridos no plano de urbanização de Matosinhos Sul gizado pelo arquiteto Siza Vieira, para dar vida à memória da indústria que ali se concentrou (ler ficha ao lado). E evitar, como vinca ao JN a autarca de Matosinhos, Luísa Salgueiro, réplicas do sucedido há 10 anos, quando se demoliu o edifício da fábrica de conservas Algarve Exportadora, um importante exemplar da arquitetura industrial.