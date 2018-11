Assembleia de Matosinhos aprova regresso às dez freguesias

Isabel Peixoto Hoje às 00:47 Facebook

A Assembleia Municipal de Matosinhos aprovou, na noite desta segunda-feira, as propostas do PS e da CDU que defendem a reposição das dez freguesias do concelho.

A sessão extraordinária ficou marcada pela saída dos quatro deputados do PSD. Aconteceu no momento em que, após uma acesa discussão alimentada por Pedro da Vinha Costa, a presidente da Assembleia Municipal, Palmira Macedo, decidiu manter na ordem de trabalhos um ponto que aquele representante considerou ter sido agendado à revelia dos requisitos legais. Também abandonaram a sala o independente Pedro Gonçalves e um outro deputado, eleito pelo movimento de António Parada.

Esse ponto era relativo à desagregação das freguesias de S. Mamede de Infesta e Sra. da Hora, aprovada na sessão da Assembleia de Freguesia extraordinária realizada a 15 de outubro e agendada por dois movimentos cívicos. Sem aqueles seis deputados na sala, a posição de S. Mamede/Sra. da Hora viria a ser chancelada pela Assembleia Municipal por unanimidade.

Antes desse episódio, os mesmos seis votaram contra a reversão do mapa das freguesias defendida pelo PS e pela CDU. As propostas foram aprovadas com 29 votos cada. O Bloco de Esquerda absteve-se nos dois casos.

Falando sobre a eficácia das deliberações, Luísa Salgueiro, presidente da Câmara, lembrou que é necessário uma nova lei para haver um novo mapa de freguesias.