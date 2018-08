Autarcas decidem substituir Resende

CARLA SOARES 02 Maio 2018 às 11:46 Facebook

Objetivo é entregar já todas as linhas a um ou mais operadores. STCP poderá gerir o serviço.

A Área Metropolitana do Porto e a Câmara de Matosinhos querem retirar o serviço de transporte de passageiros à Resende, o mais rapidamente possível. Por isso, estão a estudar uma solução legal que lhes permita antecipar o fim da concessão e a promover reuniões, incluindo com a STCP, para arranjar um ou mais operadores que assegurem no imediato a cobertura da rede, não só naquele concelho como em mais quatro.

Segundo o JN apurou, a decisão foi tomada após os autarcas terem acordado, no último Conselho Metropolitano do Porto (CMP), um regime de exceção, devido ao recente incidente com mais um autocarro a arder. A ideia é trocar de operador nas várias linhas da Resende, que abrangem Matosinhos, Porto, Valongo, Gondomar e Maia. Um cenário provável é ser a STCP a gerir a operação, mesmo que envolva outras empresas.

"Sem prejudicar população"

A autorização da Resende estende-se até final deste ano. E, na impossibilidade de antecipar o concurso global para contratualização dos serviços de transporte público de passageiros (processo previsto até final de 2019 para novas concessões em janeiro de 2020), os autarcas defenderam uma solução imediata. Querem, antes de mais, impedir que a autorização seja renovada mais um ano.

Questionado pelo JN sobre a tentativa de arranjar uma alternativa à Resende, Marco Martins, responsável do CMP pela área dos transportes e da mobilidade, confirmou as diligências. "Fiquei mandatado para, em nome do CMP, arranjar uma solução com a Câmara de Matosinhos para ver se um ou vários operadores conseguem fazer a cobertura da rede que é hoje da Resende, sem prejudicar a população, até ao concurso global", explicou. E destacou que estão em causa as linhas que passam por cinco concelhos.

Eduardo Pinheiro, vice-presidente da Câmara, disse ao JN que, na reunião do CMP, solicitou que fosse reconhecido o "caráter excecional" de Matosinhos, devido à sucessão de incidentes.

Discussão com STCP

"No caso de Matosinhos, a licença termina no final deste ano", em vez de 2019, destacou, preocupado com a perspetiva de poder ser prolongada por mais um ano, ou seja, até ao desfecho do concurso global. Diz ter defendido na reunião uma discussão tripartida entre Autarquia, CMP e STCP, operadora pública cuja gestão é dos municípios. E, "no limite", admite que seja a STCP a realizar o serviço.

Porém, a Câmara está primeiro a reunir elementos para, com urgência, ser avaliada em conjunto com o CMP a forma de retirar já o alvará da Resende. Ou seja, uma solução que tenha enquadramento legal face à gravidade dos incidentes com a Resende, entre os quais um autocarro que embateu numa paragem, resultando na morte de uma mulher. A lei prevê a retirada da licença mediante questões excecionais. Uma vez assegurado o quadro legal, seguir-se-á o diálogo com os operadores.

Terceiro a arder num ano

Um autocarro da Resende, que tinha 20 anos, ardeu no passado dia 24, no Freixieiro, em Matosinhos. Foi o terceiro a pegar fogo em menos de um ano. As chamas deflagraram quando circulava na Rua 31 de Janeiro. No veículo seguiam quatro passageiros, que nada sofreram.

Mulher morreu

Em outubro de 2016, um autocarro da Resende despistou-se e abalroou uma paragem, na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, em Matosinhos. Uma mulher morreu.