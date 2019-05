Automóvel ardeu em garagem de prédio de habitação durante a madrugada

Hoje às 10:23, atualizado às 10:31 Facebook

Um automóvel incendiou-se, esta madrugada, numa garagem coletiva de um edifício de comércio e habitação no centro de São Mamede de Infesta.

Os bombeiros foram alertados por volta das 6 horas da madrugada deste domingo e responderam rapidamente. Os estragos ficaram circunscritos à viatura em questão e a outra estacionada ao lado.

Não houve necessidade de evacuação do edifício, de quatro andares, na rua de Godinho Faria, em São Mamede de Infesta. Também não houve feridos.

Polícia e bombeiros continuam no local a espera que se desvaneça o fumo para tentarem identificar as causas do sinistro e perceberem se houve estragos na estrutura do edifício.

O incêndio mobilizou meios dos bombeiros e São Mamede de Infesta e de Leça do Balio.