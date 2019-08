Banhista salvo após ter ido buscar bola ao mar em praia não vigiada em Matosinhos

Célia Soares Hoje às 19:05, atualizado às 20:09 Facebook

Um homem com idade na casa dos 30 anos ficou, na tarde deste domingo, em situação de pré-afogamento após ter entrado no mar, na Praia das Pedras Brancas, Matosinhos, para ir buscar uma bola. Foi socorrido pelo nadador salvador da Praia do Corgo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS), o alerta foi dado às 16.45 horas.

Ao JN, o Capitão do Porto de Leixões, Cruz Martins, revelou que "o indivíduo, na casa dos 30 anos, estava com familiares a jogar à bola na Praia das Pedras Brancas", que "não é vigiada". Após ter entrado na água, "não conseguiu sair". E foi um familiar da vítima que se dirigiu à Praia do Corgo, ali ao lado, para pedir auxílio ao nadador salvador.

Segundo Cruz Martins, o nadador salvador "conseguiu retirar a vítima do mar e fazer as manobras de reanimação", revertendo, dessa forma, o estado do homem que já se encontrava "em situação de pré-afogamento".

A vítima foi posteriormente encaminhada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e "encontra-se consciente". O Capitão do Porto de Leixões alerta que "é muito mais seguro as pessoas frequentarem sempre as praias vigiadas, uma vez que, dessa forma, o socorro chega sempre mais rápido". A presença do nadador salvador "é fundamental". E Cruz Martins deixa, ainda, uma recomendação: "A segurança de cada banhista começa nas suas próprias atitudes".