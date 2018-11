Barraqueiro é o escolhido na negociação da Resende

Carla Soares Hoje às 13:52 Facebook

A Câmara de Matosinhos escolheu o grupo Barraqueiro para resolver o problema do serviço de transporte público de passageiros prestado pela Resende, no próximo ano. A negociação com o responsável pela operação do metro do Porto ainda está em curso, após as conversações com a multinacional francesa Transdev não terem chegado a bom porto. Este mês será levada uma proposta ao Conselho Metropolitano.

O assunto está a ser discutido em diversas reuniões envolvendo a presidente da Câmara, Luísa Salgueiro. E a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) foi chamada a participar no processo pela Autarquia de forma a encontrar uma solução que envolva a atual operadora. Está em cima da mesa a sua compra total ou parcial, sendo que o serviço continuaria a ser realizado sob a marca da Resende a partir de janeiro. A atual concessão termina em dezembro deste ano.

Conforme o JN noticiou ontem, houve reuniões entre a presidente da Autarquia e a Transdev para que esta assumisse o serviço. Luísa Salgueiro disse ontem ao JN que essas conversações não surtiram resultado, recusando, porém, comentar as negociações com o grupo Barraqueiro. Tal como na véspera, insistiu que não se pronuncia até ao desfecho do processo.

Questionada sobre o grupo Barraqueiro, a Resende adiou um comentário, justificando que a negociação não está fechada.

AMP vai debater solução

Fonte do grupo português Barraqueiro também ressalvou que falta concluir a negociação, mas Luísa Salgueiro já pediu à Área Metropolitana do Porto (AMP) uma reunião da unidade técnica para apresentar uma proposta, o que poderá acontecer na próxima semana. No fim do mês, será debatida no Conselho Metropolitano.

Na preferência pelo grupo Barraqueiro pesará a sua maior proximidade à Resende. A sua compra total ou parcial garantiria o reforço do capital, a aquisição de novos veículos e a renovação da licença a partir de janeiro. Além disso, permitiria acautelar a situação dos trabalhadores da Resende.

Segundo o JN noticiou, este serviço que abrange outros municípios da AMP continuará a ser realizado sob a marca da Resende, enquanto detentora da operação até ao concurso que AMP vai lançar para a região, no final de 2019. Ou seja, será sempre uma solução provisória.

Uma alternativa possível seria comprar apenas o serviço de transportes coletivos à Resende, com a respetiva concessão, ficando a atual operadora com a rede de autocarros de turismo.

Sobre o cenário de coabitação das duas empresas por via de ajuste direto, as hostes da AMP já avisaram que seria uma solução ilegal.

Garantir operação até ao concurso global

O objetivo das negociações é assegurar o serviço até final do próximo ano, altura em que será lançado o concurso global da AMP para a concessão dos transportes públicos de passageiros no Grande Porto.

Cinco concelhos servidos pela empresa

A Resende está sediada em Matosinhos e, para além deste concelho, presta serviço de transporte público de passageiros em mais quatro da Área Metropolitana do Porto: Porto, Valongo, Gondomar e Maia.

Continuar serviço sob a marca Resende

A Resende continua a fazer parte da solução. Mesmo comprada por outro grupo, a concessão tem de ser assegurada em seu nome.