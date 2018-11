Câmara aprova nova permuta de terrenos para ampliar complexo Óscar Marques

Isabel Peixoto Hoje às 20:45 Facebook

Twitter

A Câmara de Matosinhos aprovou, na tarde desta terça-feira, uma permuta de terrenos com a imobiliária Detevan que vai permitir ampliar o complexo Óscar Marques, anexo ao estádio do Mar.

Com esta decisão, a Autarquia recupera uma parcela do antigo campo de treinos que, em 2010, havia sido alvo de uma primeira permuta quando se perspetivava a construção de um hotel para o local. Segundo o vice-presidente da Câmara, Eduardo Pinheiro, a ligação à A28 que iria atravessar o terreno acabou por não ser aprovada pelas entidades competentes, pelo que agora se decidiu reverter a situação e ampliar o complexo desportivo.

Ainda segundo o autarca, está para ser lançada a empreitada referente à obra de recuperação da parte sul do terreno, orçada em 1,2 milhões de euros. Quanto à intervenção na parte norte, agora alvo da nova permuta, terá ainda de merecer a aprovação da Assembleia Municipal, até ao final do ano, e do Tribunal de Contas.

A questão dominou uma boa parte da reunião, com os vereadores António Parada e Ana Fernandes a levantar as principais dúvidas, nomeadamente quanto ao valor dos terrenos e à capacidade construtiva das parcelas que, agora, a Câmara vai dar em troca. Narciso Miranda alertou para a eventualidade de a Autarquia ter de vir pagar uma indemnização ao promotor imobiliário, caso esta nova permuta não fosse aprovada, motivo pelo qual votou ao lado dos socialistas.

"Matosinhos não tem muitas áreas com alguma centralidade disponíveis para ter um complexo desportivo como aquele", disse aos jornalistas Eduardo Pinheiro, salientando que não será apenas para uso dos atletas do Leixões, pois irá beneficiar também "as camadas jovens que estão espalhadas por vários complexos" do concelho. Vai ter dois campos de futebol.