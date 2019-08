Câmara de Matosinhos cria espaço para acolher matilhas

Hoje às 10:27 Facebook

Está a ser construído junto ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Matosinhos (CROAM), em Custóias, um espaço para acolher as matilhas que atualmente vagueiam pelo concelho. "O terreno, amplo e com vegetação, terá alojamentos de simples construção, com sombras e abrigos para estes animais", explica a Autarquia.

"Cada matilha terá o seu espaço próprio e estará separada das outras. Os animais serão diariamente cuidados e vigiados pelas equipas de tratadores do CROAM e por voluntários, que estejam habilitados e formados para trabalhar com eles", acrescenta.

Em comunicado, a Câmara de Matosinhos sublinha que, à semelhança do que acontece noutros municípios, e na sequência das alterações legislativas e do crescente abandono de animais, há cada vez mais matilhas a vaguear pelo concelho, "fator de preocupação para a população e para a autarquia".

grupo de cuidadores

Para retirar estes cães das ruas, a Câmara conta com a colaboração "de um grupo de cuidadores que, diariamente, assegura todas as necessidades básicas dos animais, como abrigos e alimentação, criando relações de confiança importantes no processo de captura".

O Município acrescenta que estes cuidadores continuarão a exercer estas funções no parque destinado às matilhas, numa solução que começará a ser testada a partir do próximo mês.

A Câmara tem também um programa para esterilizar gatos de rua.