Câmara de Matosinhos homenageia Guilherme Pinto

A Câmara de Matosinhos vai homenagear Guilherme Pinto nesta segunda-feira, dia em que se assinala um ano sobre o falecimento do ex-presidente da Autarquia.

De acordo com um comunicado emitido pelo Município, a homenagem terá dois momentos. Pelas 12 horas far-se-á a cerimónia solene de deposição das cinzas de Guilherme Pinto no columbário do Cemitério de Sendim. Às 21.30 horas, decorrerá no Salão Nobre dos Paços do Concelho uma evocação do homem, do político e do autarca, com intervenções do padre Américo Aguiar, diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja e presidente da Rádio Renascença, de Manuel Pizarro, presidente da Distrital do Porto do PS, de António Lobo Xavier, conselheiro de Estado, e de Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos.

Guilherme Pinto nasceu em Matosinhos em 1959 e faleceu a 8 de janeiro de 2017, tendo presidido à Câmara Municipal entre 2005 e a data da sua morte. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, foi deputado da Assembleia da República e da Assembleia Municipal de Matosinhos, entrando para a vereação da autarquia em 1989.

O autarca, que assumiu diversas funções dirigentes no PS, foi presidente da Casa da Arquitetura: Centro Português de Arquitetura, do Fórum Europeu para a Segurança Urbana (EFUS), do Conselho de Administração da Rede Europeia das Cidades e Escolas de Segunda Oportunidade. Foi ainda membro do Comité de Monitorização e relator principal do Conselho da Europa.