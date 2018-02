Câmara de Matosinhos leva reuniões do executivo às freguesias

Ontem às 20:07 Facebook

A Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, decidiu fazer, de três em três meses, as reuniões públicas do executivo nas juntas de freguesia para "descentralizar".

Na reunião privada do executivo municipal, realizada esta sexta-feira, Luísa Salgueiro, presidente da autarquia, fez a proposta aos vereadores que a acolheram, sem exceção, favoravelmente, enaltecendo a sua importância.

Desta forma, de três em três meses, a reunião pública será feita numa das quatro freguesias do concelho, fazendo com que todas elas tenham uma num ano.

O objetivo desta iniciativa é "descentralizar", levando a decisão "mais perto" dos cidadãos, explicou Luísa Salgueiro.

A primeira a receber o executivo municipal é a União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, a 27 de março.