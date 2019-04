Câmara de Matosinhos quer classificar paços do concelho

Isabel Peixoto Hoje às 22:04, atualizado às 22:21 Facebook

Os paços do concelho e o palacete Visconde de Trevões estão entre os edifícios que a Câmara de Matosinhos pretende ver classificados como monumentos de interesse municipal, anunciou o vereador Eduardo Pinheiro na reunião do executivo que decorreu na tarde desta quinta-feira. Na sessão, foi aprovada uma proposta para se iniciar o processo de classificação da Quinta do Mosteiro, em Leça do Balio.

Segundo o também vice-presidente da Câmara, será dada prioridade ao património industrial (cujo inventário está concluído), devido ao risco de demolição. "Há um conjunto de armazéns, sobretudo ligados à indústria conserveira, que é aquela que tem mais peso, que vão ser propostos para classificação como monumentos de interesse municipal", esclareceu aos jornalistas, acrescentando que são igualmente prioritárias as casas de lavoura do norte do concelho.

Só depois disso serão levadas às reuniões de Câmara as propostas para classificar os edifícios públicos, de que são exemplo os paços do concelho e o palacete situado mesmo atrás. Projetado pelo arquiteto Alcino Soutinho (1930-2013), o edifício da Câmara foi inaugurado em dezembro de 1987. Já o palacete, cuja construção foi ordenada em 1909, foi adquirido pela Autarquia em 1955 e, depois de ter tido várias funções (incluindo a de biblioteca municipal), foi escolhido para albergar, em breve, o Museu de Matosinhos.

Além do processo de classificação do complexo conventual de Leça do Balio, foram também aprovadas a versão final da revisão do plano diretor municipal (PDM), que passará dentro de dias para a fase de discussão pública, e ainda a proposta para lançamento do concurso para a construção do primeiro troço do designado corredor verde do rio Leça (entre a Ponte da Pedra e a Ponte de Moreira).

Ainda segundo Eduardo Pinheiro, a proposta de revisão do PDM poderá ser consultada na Câmara ao longo de 30 dias, incluindo fins de semana e feriados. Em paralelo, serão promovidas reuniões em todas as freguesias do concelho, prevendo-se que o documento possa ser submetido à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 21 de junho.

Maré completa em maio

No final da reunião, o vereador da mobilidade e transportes referiu aos jornalistas que a transformação da operação de transportes públicos rodoviários - agora sob a marca Maré - deverá estar concluída só em maio. José Pedro Rodrigues explicou que a empresa ViaMove, que é detida em 51% pelo grupo Barraqueiro e nos restantes 49% pela Resende, não pôde concluir a renovação da frota e o melhoramento de todo o serviço até ao final de março, como previsto, por dois motivos.

Por um lado, "só conseguiu contratar até agora 14 dos 30 motoristas necessários", o que, acrescentou, tem reflexos diretos no incumprimento dos horários, um dos motivos de insatisfação dos passageiros. Por outro lado, disse que houve "atrasos não previstos" na reconversão dos autocarros. "As viaturas não estão simplesmente a ser pintadas", afirmou, considerando que foi uma "meta ambiciosa" prever apenas três meses para que o serviço estivesse estabilizado.

O vereador da CDU referiu ainda que há melhoramentos significativos nos veículos que transitaram da anterior operadora. Entre novos ou seminovos e recondicionados, estão para já a circular com as cores da Maré cerca de 30 autocarros, metade daquela que foi a frota da marca Resende durante décadas.

A propósito, lembrou que, em paralelo à nova concessão, está prevista no plano metropolitano a criação de mais cinco linhas de autocarros no concelho, o que fará com que a cobertura passe de 143 para 190 quilómetros. Além da reposição do serviço da Via Norte (a partir da Trindade, no Porto), cuja fase experimental poderá começar também em maio, haverá ligações entre Lavra e Vilar do Pinheiro, Lavra e zona empresarial do Mar Shopping, Exponor e estação de metro da Senhora da Hora e, por fim, aeroporto (Maia) e Viso (também no Porto), com passagem por vários pontos de Matosinhos, "com particular significado para o lugar das Carvalhas", em Custóias, cuja população, concluiu, "não tem transportes públicos há 17 anos".