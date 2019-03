Câmara exige conhecer "projeto global" para Leixões

Marisa Silva Hoje às 17:50 Facebook

A Câmara de Matosinhos defende que a obra de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões não deve ser adjudicada, enquanto a Autarquia não tiver acesso "ao projeto global de todos os investimentos" para a estrutura portuária, nomeadamente da área a contentorizar.

A posição faz parte de uma resolução aprovada esta segunda-feira em reunião extraordinária de Câmara com um voto contra do PSD. No documento, o Executivo solicita ainda a elaboração de um "estudo externo e independente que avalie o impacto ambiental do conjunto de investimentos" e elenca uma série de condições que devem ser cumpridas antes, durante e após a construção.

Em causa, está uma série de investimentos programados para o Porto de Leixões. Entre eles, a construção de um novo terminal de contentores, a reconversão do terminal de contentores sul, a requalificação do porto de pesca e a construção de mais 300 metros de paredão na Praia de Matosinhos que, segundo a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, vai melhorar a navegabilidade na barra e criar condições para o acesso de navios de maior dimensão.

"A Câmara de Matosinhos não pode deixar de manifestar a sua profunda preocupação face aos diversos impactos urbanísticos, ambientais e ecológicos e à possibilidade de deterioração da qualidade de água e ar, ruído, alteração morfológica da praia, das ondas e excessiva contentorização após a realização dos supracitados investimentos", lê-se no documento.

Embora considere que "os investimentos para melhorar a competitividade e eficiência do Porto de Leixões assumem uma enorme importância para o concelho", a Câmara de Matosinhos sublinha que "as pessoas também são de vital e ilimitada importância".

"Acontece que o grande objetivo destes investimentos é, como se afirma expressamente nos documentos em análise, a realização de um outro "(...) projeto complementar onde se identifica o Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões, onde se prevê uma plataforma para a movimentação de contentores, com área estimada em cerca 25 hectares e com capacidade máxima de 750 mil TEUs/ano (a executar em duas fases). Prevê-se a localização na zona sul do Porto de Leixões no prolongamento do atual Terminal Multiusos e onde se encontra atualmente localizado o porto de pesca, implicando a reformulação deste último. Este projeto carece de Análise de Impacto Ambiental", refere a Autarquia.