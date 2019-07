Camião tombado corta VRI em Matosinhos

Adriana Castro e Ana Sofia Rocha Hoje às 19:04 Facebook

Um camião tombou ao final desta manhã de terça-feira, na A4, em Matosinhos, depois da saída de Custóias, no acesso à A28, no sentido Este-Oeste. O troço permanece cortado ao trânsito, estando a decorrer trabalhos de limpeza da via. O despiste provocou um ferido ligeiro.

O despiste de um camião de mercadorias que transportava madeira tombou esta manhã, por volta das 11.30 horas, e cortou um troço da VRI durante mais de sete horas.

Do acidente resultou um ferido ligeiro, que foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

No local a prestar socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, Moreira da Maia, S. Mamede Infesta, GNR de Leça e a PSP, num total de 25 operacionais e 10 carros.