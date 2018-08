Caos sem fim à vista na A28

ISABEL PEIXOTO Hoje às 00:41 Facebook

Os milhares de automobilistas que todos os dias circulam na A28 e na Circunvalação na zona da rotunda dos Produtos Estrela vão continuar a enfrentar as dificuldades de sempre.

O alargamento da autoestrada não faz parte dos planos atuais da tutela e mesmo as ligações que a Câmara está na disposição de fazer, para melhorar os acessos à zona urbana da Senhora da Hora, tardam em surgir. Com a ampliação do NorteShopping e a abertura da loja Kinda Home, do lado do Porto, no final deste ano, haverá ainda mais trânsito.

