Carro com dois ocupantes incendeia-se em Matosinhos

Um automóvel incendiou-se, esta quinta-feira à noite, quando descia a Rua de Alfredo Cunha, em Matosinhos. Os dois ocupantes só tiveram tempo de estacionar a viatura e fugir.

As chamas terão começado, cerca das 22.15 horas, no interior de um Opel Corsa, com dois jovens no interior, que descia a Rua de Alfredo Cunha, a escassas centenas de metros do quartel dos Bombeiros Voluntários de Leixões.

O condutor só teve tempo de estacionar o carro e fugir, juntamente com o passageiro. Um transeunte ainda tentou abrir o capô para desligar a bateria, mas as chamas rapidamente tomaram conta do veículo que ardeu por completo.

No local estiveram elementos dos Voluntários de Leixões e agentes da PSP. Não há feridos a registar.