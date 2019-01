Casal vive há meses num carro junto ao Mar Shopping

Ana Correia Costa Hoje às 09:22 Facebook

Twitter

Partilhar

É nestes dias de inverno, sobretudo nas noites gélidas, que se torna ainda mais difícil imaginar como Rosária e José Luís sobrevivem dentro de um carro - um pequeno Citroën Saxo do final dos anos 90 -, onde comem, dormem e vão contando os dias que se arrastam na miséria. Um após o outro. "Dia 8, faz 10 meses que vivemos num carro", contabiliza ele, com mágoa. É amanhã, num dia do século XXI.

Já estiveram noutros pontos do país, mas há três meses estacionaram em Leça da Palmeira, Matosinhos, num terreno junto ao centro comercial Mar Shopping, o qual lhes vai servindo de ponto de apoio, na medida do possível. Pelo menos, a nível sanitário e de alimentação. É também de lá que lhes chega a solidariedade, pelas mãos de alguns lojistas que os acompanham e ajudam desde que tomaram conhecimento da situação, que pelo menos há cerca de dois meses terá sido reportada à Segurança Social.

É como se chovesse no carro

Mas mais do que sentir o frio - diz-nos José Luís Martinez, com uma naturalidade desarmante -, contra o qual lhes ofereceram cobertores, "o pior é a humidade, porque dentro do carro é como se chovesse".

No interior do automóvel que faz as vezes de casa há tempo de mais, os bancos traseiros estão rebatidos, com pedaços de espuma sobre a chapa. É ali que o casal se acomoda como pode para dormir, os 1,50 metros de Rosária a contrastarem com os perto de 1,90 de José Luís, 54 anos e homem de compleição forte que só encolhido cabe dentro do carro.

"É desumano ver os dois ali a dormir", lamenta Juliana Gomes, uma das funcionárias do centro comercial que há cerca de dois meses ajuda o casal. "Venho aqui todos os dias, mais do que uma vez por dia. E já vim várias vezes nas minhas folgas. O que a gente puder, faz", garante. O gesto é retribuído em gratidão: "Há aqui muita gente que nos ajuda e não nos deixa faltar nada. A gente não tem casa, mas pelo menos de fome não morre", atalha José Luís, enquanto retira a embalagem de uma refeição de massa de uma das cinco caixas de plástico cor de laranja onde cabem os haveres dos dois: alguns mantimentos e roupa.

Oriundos da zona de Cascais e ambos com filhos de relacionamentos anteriores, casaram-se há 10 anos, mas a união não foi bem vista pelas respetivas famílias, das quais estão afastados. Nos últimos cinco anos estiveram emigrados em Itália, - ele é veneziano de berço -, onde a vida também não correu de feição, e, "sem nada", regressaram a Portugal para voltarem a tentar a sorte. Mas sem residência, com a depressão crónica de Rosária, de 47 anos, e apenas com cerca de 250 euros da pensão por invalidez de José Luís, tudo se foi complicando.

"Por um quarto pedem, em média, 300, 400 euros. Como posso pagar? Não posso. Quando recebo [a reforma], vamos para uma pensão. Mas é só uma noite; não tenho dinheiro para mais. Só tomamos banho nesse dia, uma vez por mês. Nos outros dias, é no centro comercial, mas não é tomar banho", conta José Luís, numa descrição dorida, enquanto Rosária cobre o rosto com a mão.

Questionada pelo JN sobre a situação do casal, a Segurança Social não respondeu em tempo útil.

Segurança Social já foi avisada

Rosária larga num pranto envergonhado, enquanto o marido narra a vida dos dois, que em tempos viveram com a dignidade que os respetivos empregos lhes permitiam: auxiliar em hospitais e segurança privado. É Vânia Ribeiro quem lhe enxuga as lágrimas de um desalento também amparado por Ana Andrade, outra funcionária do Mar Shopping, que assegura que "a Segurança Social foi contactada". "Já aqui vieram três assistentes sociais. Como vêm ao local, veem estas condições e não fazem nada?", questionam as lojistas. "Veio cá a Segurança Social, mas não resolveu nada", confirmaria José Luís Martinez. "Isto choca-me. É tão triste. E não faz sentido, porque existem pensões, e a Segurança Social não faz nada", indigna-se Vânia.