Criado grupo de trabalho para analisar alargamento do paredão

Marisa Silva Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, garantiu esta terça-feira que vai ser criado um grupo de trabalho para acompanhar os impactos da obra de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões.

A comissão irá contar com a participação das Câmaras do Porto e de Matosinhos, assim com o contributo da Administração dos Porto do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), com o intuito de "identificar soluções para eventuais problemas" decorrentes da construção.



"Este grupo não vai só fazer o acompanhamento da obra, mas discutir questões que têm de ser reavaliadas e analisadas com maior profundidade", explicou a ministra, após uma reunião que juntou os executivos das câmaras, a APDL, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Comunidade Portuária e o provedor do cliente de Leixões.

Afirmando que todos compreendem a importância da obra para o porto, que emprega cerca de 280 mil pessoas, Ana Paula Vitorino revelou que, durante a reunião, entre outras coisas, foram analisados os impactos na qualidade do ar e da água, nas praias, na atividade portuária, no surf e na restauração.



Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, defendeu que devem ser "mitigados todos os impactos desde a primeira hora, analisando também aspetos do projeto que podem ser reavaliados". Já a Câmara de Matosinhos aprovou, em reunião, uma encontro extraordinário do Executivo para debater os impactos dos mais 300 metros de paredão.