Está pronto o novo acesso de emergência ao Hospital Pedro Hispano

O acesso de emergência ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, a partir da A28, que já está concluído e que vai ser inaugurado sexta-feira, teve um investimento de mais de 100 mil euros.

"Esta é uma obra muito importante para a comunidade", disse esta quinta-feira à Lusa a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro.

Este ramal de acesso, destinado apenas a viaturas de emergência, procura resolver um problema que subsiste desde a inauguração do hospital, ou seja, a saturação permanente da rotunda AEP que provoca grandes constrangimentos à circulação das ambulâncias que se dirigiam à urgência do Hospital Pedro Hispano, a partir do sentido Norte-Sul da A28, explicou.

O acesso de emergência, ligando a A28 aos arruamentos internos no hospital, fica desde já preparado para ser integrado numa futura obra de alargamento do troço Sendim/Rotunda AEP da A28. "Não podíamos aguardar mais que as viaturas de emergência continuassem a ter problemas diários de trânsito", sublinhou Luísa Salgueiro.

Por seu lado, o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Victor Herdeiro, disse que este acesso era "muito ansiado" pelo que representa. "Este aceso é bom para os doentes que vão poder ter um tratamento mais célere, o que é importantíssimo", frisou. "Vai ser finalmente inaugurado, depois de a autarquia assumir a obra com toda a convicção", vincou.

Considerando ser uma "mais-valia" para as viaturas, Victor Herdeiro salientou que se trata de "salvar vidas".

A cerimónia de inauguração acontece sexta-feira, pelas 12 horas, no Heliporto do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.