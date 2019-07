Estacionamento ilegal atormenta Brito Capelo em Matosinhos

Marisa Silva Hoje às 14:25 Facebook

"Há dias, contei 30 carros parados em cima do passeio. É um escândalo". Celeste Aboim vive na Rua de Brito Capelo, no centro de Matosinhos, há mais de 50 anos.

Todos o dias, da janela, a vista repete-se: há filas de carros estacionados pelos passeios, peões a contornar veículos e a caminhar pela linha do metro e condutores a transitar para lá da sinalização que indica o sentido proibido.

A Câmara de Matosinhos definiu um conjunto de regras para a Brito do Capelo. De acordo com o regulamento aprovado em reunião de Câmara a 20 de maio de 2014, é proibido o estacionamento e limitado o acesso às lojas para cargas e descargas - operação autorizada apenas entre as 18 e as 11 horas. Ainda assim, quem passa pela artéria ao longo do dia, vê carrinhas a descarregar a qualquer hora. Há ainda carros a ocupar os passeios.