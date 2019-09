Feira medieval de Matosinhos renovada para receber milhares

Marta Neves Hoje às 13:58 Facebook

Em 2018, cerca de 95 mil pessoas visitaram "Os Hospitalários no Caminho de Santiago", feira medieval que decorre junto ao Mosteiro de Leça do Balio.

Motivo que levou este ano a Câmara de Matosinhos não só a estender a programação por mais um dia, como também a libertar o largo em frente à igreja de Santa Maria (logo à entrada), passando os cerca de 400 vendedores a ocupar as duas periferias do recinto. No evento, que arranca hoje e dura até domingo, foram investidos cerca de 160 mil euros, mais 25 mil do que na edição do ano passado.

Fernando Rocha, vereador da Cultura, explicou ao JN que as alterações surgem da necessidade de "serem acauteladas as questões de segurança". "Houve momentos, no ano passado, em que tivemos de esperar que houvesse grupos que saíssem para voltarmos a vender bilhetes", acrescentou.