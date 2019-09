GNR apreende mais de cinco toneladas de sardinha em Matosinhos

Hoje às 16:54 Facebook

A Guarda Nacional Republicana, através do Destacamento de Controlo Costeiro, apreendeu esta terça-feira 5390 quilogramas de sardinha, num valor estimado de 32 mil euros, na Doca Pesca de Matosinhos, no distrito do Porto.

No âmbito de uma ação de fiscalização dirigida ao recinto da Doca Pesca, os militares detetaram um veículo que transportava 385 caixas de sardinha e que o responsável não apresentou qualquer documento que comprovasse o local de comercialização e de captura, refere a GNR, em comunicado.

"A mercadoria apreendida seria presumivelmente proveniente de Espanha, sendo que neste país a captura de sardinha se encontra com limitações", sublinhou.

A GNR identificou um homem de 49 anos e elaborou os respetivos autos de contraordenação, nomeadamente pela falta de rastreabilidade, sendo esta infração punida com uma coima até 250 mil euros.

O pescado apreendido foi sujeito a verificação higiossanitária e doado a instituições de solidariedade social da região Norte, concluiu.