Golfinho morto deu à costa na praia de Angeiras Norte

Um golfinho morto deu à costa na praia de Angeiras, ao início da tarde deste domingo. O animal foi retirado da água pela nadadora-salvadora e colocado numa área reservada.

"Fui chamada por banhistas e desloquei-me à zona não vigiada da praia para retirar o animal da agua e vigiar até chegada da Polícia Marítima, enquanto o meu colega de trabalho, Henrique Galindro, assegurava a vigilância da praia", contou ao JN a nadadora-salvadora de Angeiras Norte, Márcia Sousa.

Com a ajuda do colega da moto 4, Filipe Coutinho, a nadadora-salvadora retirou o golfinho da água. Entretanto, a Polícia Marítima chegou e levaram o animal, com cerca de dois metros, para uma zona segura, vedando depois o local, enquanto esperam que seja recolhido. Segundo informação prestada a Márcia Sousa, o animal deve ser retirado para análise por volta das 18 horas.

"O animal não apresentava ferimentos aparentes, no entanto estava já sem olhos e com a pele a sair", adiantou Márcia Sousa. Natural de Penafiel e atleta federada na modalidade de natação em águas abertas, é nadadora-salvadora na praia de Angeiras Norte há quatro anos.

O alerta para a Polícia Marítima foi feito às 12.16 horas da tarde deste domingo.