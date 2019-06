Homem atropelado pelo metro na Senhora da Hora

Célia Soares Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem ficou ferido na sequência de um atropelamento por uma composição do metro, na tarde desta sexta-feira, na estação da Senhora da Hora, em Matosinhos. A circulação esteve interrompida seis minutos.

O alerta foi dado às 17.30 horas e, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, a vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital S. João, no Porto.

Após o acidente, a circulação do metro foi interrompida, mas já se encontra normalizada.

No local, a prestar socorro estiveram os bombeiros de São Mamede de Infesta.