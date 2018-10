Homem morre afogado em Leça da Palmeira

Carla Soares Hoje às 19:08 Facebook

O corpo de um homem na casa dos 30 anos foi encontrado, este domingo à tarde, junto ao farol de Leça da Palmeira.

O afogamento terá ocorrido entre sábado e domingo, adiantou ao JN fonte da Polícia Marítima.

Os Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça foram mobilizados para a ocorrência, na praia de Fuzelhas, em Leça da Palmeira, pelas 18.15 horas de hoje.

Segundo disse ao JN o comandante Rui Lampreia, oficial adjunto do capitão do porto de Leixões, o afogamento é "muito recente" e não está relacionado com o caso dos pescadores desaparecidos ao largo de Esmoriz, na segunda-feira. O homem estava vestido com calças e camisa quando foi encontrado.

Foram recolhidos elementos de prova, no sentido de tentar identificar a vítima, cujo desaparecimento não foi participado por ninguém, adiantou o responsável.

O corpo foi recolhido, cerca das 19.30 horas, por uma ambulância dos Bombeiros de S. Mamede Infesta, que também acorreram ao local.