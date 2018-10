Homem morreu no mar em Matosinhos

JN Hoje às 21:43 Facebook

Twitter

Um cidadão polaco foi retirado sem vida do mar por nadadores-salvadores, ao final da tarde deste domingo, na praia de Angeiras, Matosinhos.

O alerta foi dado cerca das 19 horas, por uma testemunha que avistou uma pessoa a flutuar ao longe. Quando a Autoridade Marítima teve conhecimento da ocorrência, fez deslocar para o local um piquete da Polícia Marítima e nadadores-salvadores. Na praia, já se encontravam elementos dos Bombeiros de Matosinhos-Leça e do INEM.

Segundo fonte da Autoridade Marítima, o homem foi retirado da água já sem vida. A mesma fonte disse ao JN que se trata de um cidadão polaco, que estaria com amigos no Parque de Campismo de Angeiras. As circunstâncias do incidente estão a ser investigadas.