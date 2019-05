Porsche acidentado em Leça tinha seis ocupantes. Identificada segunda vítima mortal

Adriana Castro e Reis Pinto Hoje às 11:53 Facebook

O carro que se despistou na madrugada de quarta-feira contra o pilar da ponte móvel em Leça da Palmeira levava seis ocupantes. Dois morreram e quatro ficaram feridos. A segunda vítima mortal já foi identificada.

O Porsche Cayenne E-Hybrid que se incendiou depois de colidir com um pilar da ponte móvel em Leça da Palmeira seguia com seis passageiros, confirmou esta sexta-feira a PSP ao JN. O veículo, matriculado no ano passado, ficou totalmente destruído.

O corpo da segunda vítima mortal ficou irreconhecível, pelo que a sua identificação foi bastante difícil. Trata-se de Ricardo Filipe Landolt Santos, de 38 anos, residente em Paranhos, no Porto. Também Sofia Alves Pereira, de 25 anos, morreu no acidente.

Os restantes ocupantes, Pedro Catão (o condutor), de 37 anos, Sebastião Furtado, de 27, Luís Carlos Alonso e Ricardo Pinho estão internados e a receber apoio médico nos Hospitais de São João e Santo António, no Porto, e Pedro Hispano, em Matosinhos.

Também um agente da PSP ficou com queimaduras nas mãos ao salvar o condutor.

Quem são as vítimas

Pedro Catão, 37 anos, condutor do Porsche, sobreviveu à colisão com ferimentos graves. Está internado na Unidade de Queimados do Hospital de S. João.

Luís Alonso, residente em Leça da Palmeira, ferido grave, está internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santo António.

Sebastião Furtado, de 27 anos, professor na escola de surf Onda Pura, em Matosinhos, sofreu ferimentos ligeiros mas continua a receber apoio médico nos cuidados intermédios do Hospital Pedro Hispano.

Sofia Alves Pereira, 25 anos, é uma das duas vítimas mortais. Seguia ao lado do condutor.

Ricardo Landolt, 38 anos, residente em Paranhos, foi a última vítima mortal a ser identificada.