Dois carros queimados em incêndio numa garagem em Leça da Palmeira

O incêndio que deflagrou, esta sexta-feira, na garagem de um prédio em Leça da Palmeira, Matosinhos, já foi dado como extinto. Duas das 22 viaturas no local foram consumidas pelas chamas.

Os bombeiros deram como extinto o fogo que deflagrou numa garagem num prédio na Rua Hintze Ribeiro, perto da ponte móvel. Um café próximo também foi evacuado devido ao fumo.

Os bombeiros procedem, neste momento, ao rescaldo do incêndio. Duas viaturas, das 22 que estavam na garagem, foram consumidas pelas chamas.

O incêndio não provocou feridos. Apenas um bombeiro que se sentiu mal, com problemas devido a exaustão, foi assistido no local.

O fogo ficou circunscrito à garagem do edifício, com 100 habitações, e não terá causado danos na estrutura. Uma equipa da proteção civil vai avaliar os estragos para determinar se os moradores podem voltar a casa ainda esta sexta-feira.

No local, estão cinco corporações de bombeiros, quatro do concelho de Matosinhos mais os Voluntários do Porto, além da PSP