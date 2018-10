Hoje às 09:29 Facebook

Um jovem de 22 anos caiu ao mar, esta terça-feira, na Zona do Cabo do Mundo, praia do Paraíso, em Leça da Palmeira.

O alerta foi dado às 8.20 horas e no local já está uma embarcação semi-rígida da Estação Salva-Vidas de Leixões, um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, bombeiros de Matosinhos - Leça, uma equipa do Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos, piquete e uma moto 4 da Polícia Marítima e o INEM.