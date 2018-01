Linhas de transporte público em Matosinhos integradas no Andante em fevereiro

Hoje às 20:55 Facebook

A partir de 1 de fevereiro, todas as linhas de transporte público em Matosinhos, no distrito do Porto, serão integradas na rede Andante.

"Dia 1 de fevereiro, as últimas quatro linhas - 116, 120, 122 e 123 - da operadora Resende, operadora privada de transportes urbanos em Matosinhos, serão integradas no Andante, esta integração significa a integração total das linhas de transporte público neste sistema", disse esta terça-feira o vereador dos Transportes e Mobilidade, José Pedro Rodrigues, durante a reunião pública do executivo municipal. Esta alteração vai possibilitar aos utentes viajar em diferentes meios de transportes públicos com o mesmo título de transporte, reduzindo os seus custos, explicou.

Considerando ser um "marco assinalável" naquilo que é a política de promoção do transporte público por parte do município, José Pedro Rodrigues adiantou que tem havido um aumento "permanente e significativo" da utilização do transporte público.

A preocupação do município é que se criem condições para que o transporte público esteja "à altura" das necessidades das pessoas, lembrando que há um conjunto de questões importantes para resolver, referiu.

O vereador dos Transportes e da Mobilidade, que assume também o pelouro da Proteção Civil, salientou que a "qualidade do material circulante" e os horários são problemas que existem e que tem de ser resolvidos.

Em dezembro de 2017, José Pedro Rodrigues anunciou que a operadora rodoviária Resende, que desenvolve a atividade maioritariamente em Matosinhos, tem de renovar a frota em 2018, substituindo mais oito viaturas.

Na altura, o vereador sustentou que durante o primeiro semestre deste ano, a Resende terá de trocar oito viaturas, depois de em setembro ter comprado oito autocarros novos, para melhorar o serviço prestado aos utentes.