Livro único em Portugal custou 25 mil euros e retrata história da Ferrari

Foi apresentada, esta terça-feira, em Leça do Balio, Matosinhos, um livro que retrata a história da Ferrari e de que apenas existem 250 exemplares em, todo o Mundo. Custou 25 mil euros, e vai ficar exposto no Centro Empresarial Lionesa.

Demorou anos a preparar e, pela primeira vez na sua história, a Ferrari abriu sem reservas as portas do seu vasto arquivo. O resultado é o livro Ferrari, Art Edition, dos quais foram impressas 1947 cópias (ano do nascimento da mítica marca italiana). Deles, 250 são especiais, tanto pelo suporte em que são vendidas, que simulam escapes de um motor V12, como pelo preço (25 mil euros). Um deles ficou em Portugal, tendo sido adquirido pelo Centro Empresarial da Lionesa, que o vai expor, gratuitamente, para poder ser apreciado por todos os amantes do automobilismo e dos livros históricos.

"A ligação da Lionesa com a arte tem vindo a cimentar-se gradualmente. Achamos que faz muito sentido dado o tipo de empresas aqui instaladas, em que a criatividade e o luxo são as palavras chave. E é isso que este livro representa, o luxo e a arte. Como um dos nossos acionistas também é accionista da Livraria Lello e está atento ao mercado livreiro, não perdemos esta oportunidade", afirmou ao JN Eduarda Pinto, administradora da Lionesa.

Cristina Sanchez, da editora Taschen, realçou que o livro "apresenta imagens inéditas, que se encontravam nos arquivos da marca".

"A investigação para o livro demorou anos. Optámos por fazer esta edição especial, que se distingue, entre outras coisas, pelo suporte em que é vendida e por ter as assinaturas de John Eikann, chairman da Ferrari, de Piero Ferrari, filho de Enzo Ferrari e de Sérgio Marchione, que morreu no ano passado. Temos ainda a edição normal, que custa cinco mil euros. O conteúdo é o mesmo e a capa também é feita com a pele utilizada nos automóveis da marca", referiu Cristina Sanchez.

O livro vai estar acessível ao público em dias ainda a definir e a Lionesa prepara outros eventos girando á volta da marca Ferrari.